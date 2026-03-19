アルバイト先から正社員の話をもらうと、収入が増える点は魅力に感じやすいものです。ただし、月給16万円という数字だけで、条件がよいかどうかは判断できません。 昇給・賞与の有無や残業代の扱い、手当の内容によって、実際の働きやすさや年収は大きく変わります。そこで本記事では、月給16万円の正社員という条件が妥当かどうかを、確認すべきポイントとあわせて整理します。 月給16万円の正社員は、相場と比べる