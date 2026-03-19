アルバイト先から月給16万円で正社員の話をいただきました。収入は倍になりますがボーナスや昇給があるか分かりません。条件として妥当でしょうか？

月給16万円の正社員は、相場と比べるとどうなのか？

月給16万円と聞くと、条件としてどうなのか迷う方は多いでしょう。結論からいえば、金額だけを見るとやや低めです。ただし、月給だけで条件の良しあしを決めることは早計です。実際の待遇は地域や年齢、仕事内容、経験の有無によって変わるためです。

厚生労働省の「令和６年賃金構造基本統計調査」によると、新規学卒者の賃金は男女計で高校19万7500円、大学24万8300円です。

こうした水準と比べると、月給16万円という条件は、現在の高卒初任給の水準と比べると低めに見えます。ただし、実際の妥当性は、地域差に加えて、賞与・昇給の有無や各種手当、残業代の支給方法などによって、実際の年収や働きやすさは大きく変わります。

また、最低賃金も都道府県によって異なります。そのため、同じ月給16万円でも、勤務する地域や労働時間によって受け止め方は変わります。

都市部では物価や最低賃金が高いため、16万円では余裕が少ないと感じることもある一方、地域によっては一定の水準と受け止められる場合もあります。条件が妥当かどうかは、月給の額だけでなく、地域差や手当を含めた全体像で判断することが大切です。



妥当かどうかは、賞与・昇給・手当を含めた年収で見る

本当に大切なのは、月給ではなく年間でいくらになるかです。

例えば月給16万円でも、賞与が年2回あり、住宅手当や通勤手当がしっかり出る会社であれば、生活の安定感は大きく変わります。反対に、昇給・賞与なし、みなし残業込みで月給16万円であれば、条件はかなり厳しいでしょう。

賞与は、毎月の給料とは別に支払われるお金です。しかし、法律上ではすべての会社に必ず支給義務があるわけではありません。そのため、正社員だから当然賞与が出ると考えるのは危険です。

求人票に昇給や賞与の記載があってもその内容だけで判断せず、実際の支給実績や手当の内容までを確認することが大切です。そのうえで、毎月給与額だけでなく、年間収入ベースで比較する必要があります。



正社員の話を受ける前に、必ず確認したい条件

正社員の話を受ける前には、少なくとも「基本給はいくらか」「賞与はあるか」「昇給はあるか」「残業代は別払いか」を確認したいところです。特に注意したいのは、月給16万円のなかに「固定残業代が含まれている」ケースです。この場合、見た目の月給より実質的な条件が低くなることがあります。

また、仕事内容や勤務地が今後変わる可能性も確認しておくと安心です。厚生労働省では、募集時に業務内容や就業場所の変更の範囲などを明示することを求めています。口頭だけで済ませず、雇用契約書や労働条件通知書で確認しておくことが大切です。

確認しづらいと思われるかもしれませんが、「賞与の前年実績はありますか？」「昇給はどのように決まりますか？」と聞くのは自然なことです。ここを曖昧にしたまま入社すると、後から認識の違いが生まれやすくなります。



月給16万円の正社員が妥当かは、条件の中身で決めよう

月給16万円の正社員という話は、地域や仕事内容によっては十分あり得る条件です。ただし、妥当かどうかは、昇給・賞与や残業代、手当、休日数まで含めて見なければ判断できません。月給が上がること自体は前向きな変化ですが、それだけで決めるのではなく、年収と働き方の両方で考えることが重要です。

そのため、結論としては「月給16万円だから妥当」「16万円だから低い」と一律にはいえません。条件を書面で確認し、年間でどれだけの収入になり、無理なく続けられる働き方かを見て判断するのが適切です。確認すべき点を押さえたうえで納得して選べば、正社員への転換は将来の安定につながるでしょう。



出典

厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査の概況

厚生労働省 令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー