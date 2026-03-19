6月5日に公開されるなにわ男子の高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』の主題歌入り予告編とメインビジュアルが公開された。 参考：髙橋ひかる＆岩瀬洋志、高橋恭平主演『山口くんはワルくない』出演キャラビジュアルも 本作は、斉木優による同名少女コミックを実写映画化する青春ラブストーリー。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、「コワモテ×関西弁男子」の転校生・山口くんの恋模様を描き出す。