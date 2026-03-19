6月5日に公開されるなにわ男子の高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』の主題歌入り予告編とメインビジュアルが公開された。

参考：髙橋ひかる＆岩瀬洋志、高橋恭平主演『山口くんはワルくない』出演 キャラビジュアルも

本作は、斉木優による同名少女コミックを実写映画化する青春ラブストーリー。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、「コワモテ×関西弁男子」の転校生・山口くんの恋模様を描き出す。『劇場版 仮面ティーチャー』『PRINCE OF LEGEND』などの守屋健太郎が監督を務める。

金髪、ピアス、鋭い目つきの“コワモテ”な山口くんを高橋恭平、恋に夢見る平凡な女子高生・皐を髙橋ひかるがそれぞれ演じ、皐と山口の関係に波紋を広げる石崎役で岩瀬洋志が出演する。

予告編では、皐（髙橋ひかる）と石崎（岩瀬洋志）が初登場。ヤクザと噂される転校生のコワモテ男子・山口くん（高橋恭平）。しかし、彼の素顔は照れると耳が赤くなってしまうような優しいピュアボーイだった。そんな彼の魅力に気づいた皐は、山口くんの魅力をひとりじめと思っていたが、そこに立ちはだかるのは、やたらと山口くんに突っかかるクラスメイトのイケメン男子・石崎。彼もまた、山口くんに特別な想いを抱いていて、まさかの“恋のライバル”として急浮上。それでも、初デート、ダンス大会、夏祭り、さらには山口くんのお家訪問でドキドキの半裸姿目撃と、恋の胸キュンイベントが盛りだくさん。山口くんが「ちゃんと守るから」と皐に向ける真っ直ぐなまなざしや、石崎と皐の関係にヤキモチを妬く姿なども収められている。

また、予告編でも一部を聞くことができる本作の主題歌が、なにわ男子の「ビーマイベイベー」に決定。本作のために書き下ろされた本楽曲は、熱い恋心を関西弁でノリノリのロックサウンドに合わせて歌うラブソングで、ド直球に愛を伝える関西弁のフレーズも。楽曲について高橋恭平は、「『ほんまかなわんわ』などコテコテの関西弁もあって、ザ・なにわ男子！ な楽曲です。恋愛映画の主題歌なので、『きっと歌詞のどっかにキュン台詞が入ってくるんかな？』と予想していたら、やっぱりありました！（笑） イントロのキュン台詞にぜひ注目してください」と語り、「皆さんにもこの映画で早くキュンキュンしてもらいたいです。愛してんで！」と最後に関西弁のメッセージを添えた。

あわせて、コワモテな鋭い睨みでこちらを射抜く山口くんを中心に、彼にピュアな視線を送る皐、そして意味深な表情で背後から山口くんを目で追う石崎という、“恋のトライアングル”を表現したメインビジュアルも公開された。

また新たに、皐の友人役で、3月30日から放送が始まるNHK連続テレビ小説『風、薫る』でW主演を務める上坂樹里が出演。同じく皐の友人役の上原あまねとともに、仲良し3人組を演じる。そして、クラスメイト役を森日菜美、丈太郎、大塚萌香、今堀奏、永岡蓮王（AmBitious）、担任教師役を山口森広、山口くんの祖父母役を春海四方とふせえりがそれぞれ演じる。

なお、本作のムビチケ前売券（カード・オンライン）が3月20日より全国の上映劇場（一部除く）、各種通販サイトにて販売されることが決定。ムビチケ前売券（オンライン）には映画ポスターの絵柄と鑑賞記録がセットになった、「ムビチケデジタルカード」がプレゼントされる。ムビチケ前売券（カード）は、同日よりアニメイトでも販売される。

高橋恭平（なにわ男子）（主題歌担当）コメント「ビーマイベイベー」には、映画のストーリーや、僕が演じた山口くんのキャラクターとリンクする歌詞がたくさん詰め込まれています。「ほんまかなわんわ」などコテコテの関西弁もあって、ザ・なにわ男子！ な楽曲です。恋愛映画の主題歌なので、「きっと歌詞のどっかにキュン台詞が入ってくるんかな？」と予想していたら、やっぱりありました！（笑） イントロのキュン台詞にぜひ注目してください。山口くんは“関西弁で、見た目はワルだけど中身はピュア”というギャップたっぷりのキャラクター。そんな主人公が織りなす新しいキュンキュン映画です。劇中では山口くんだけが関西弁ですが、実は共演者の髙橋ひかるさんや岩瀬洋志さんも関西出身。だからこそ、“関西パワー全開”で今後この作品をお届けしたいなと思っています。皆さんにもこの映画で早くキュンキュンしてもらいたいです。愛してんで！（文＝リアルサウンド編集部）