[3.18 欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦](アンフィールド)※29:00開始<出場メンバー>[リバプール]先発GK 1 アリソン・ベッカーDF 4 フィルヒル・ファン・ダイクDF 5 イブラヒマ・コナテDF 6 ミロシュ・ケルケズDF 30 ジェレミー・フリンポンMF 7 フロリアン・ビルツMF 8 ドミニク・ショボスライMF 10 アレクシス・マック・アリスターMF 38 ライアン・フラーフェンベルフFW 11 モハメド・サラーFW 22 ウーゴ・エキティケ控え