リバプールvsガラタサライ スタメン発表
[3.18 欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦](アンフィールド)
※29:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 11 モハメド・サラー
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 65 A. Nallo
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 42 トレイ・ナイオニ
MF 68 K. Morrison
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[ガラタサライ]
先発
GK 1 ウグルカン・チャクル
DF 4 イスマイル・ヤコブス
DF 42 アブドゥルケリム・バルダクチ
DF 90 ウィルフリード・シンゴ
DF 93 サシャ・ブイ
MF 7 ロランド・サライ
MF 8 ガブリエル・サラ
MF 34 ルーカス・トレイラ
MF 53 バリシュ・ユルマズ
MF 99 マリオ・レミナ
FW 45 ビクター・オシメン
控え
GK 12 バトゥハン・セン
GK 19 ギュナイ・ギュベンチ
DF 17 E. Elmalı
DF 23 カーン・アイハン
MF 20 イルカイ・ギュンドアン
MF 33 G. Gürpüz
FW 9 マウロ・イカルディ
FW 10 レロイ・サネ
FW 11 Y. Akgün
FW 21 アフメド・クツク
FW 22 ヤセル・アスプリージャ
FW 77 ノア・ラング
監督
オカン ブルク
※29:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 65 A. Nallo
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 42 トレイ・ナイオニ
MF 68 K. Morrison
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[ガラタサライ]
先発
GK 1 ウグルカン・チャクル
DF 4 イスマイル・ヤコブス
DF 42 アブドゥルケリム・バルダクチ
DF 90 ウィルフリード・シンゴ
DF 93 サシャ・ブイ
MF 7 ロランド・サライ
MF 8 ガブリエル・サラ
MF 34 ルーカス・トレイラ
MF 53 バリシュ・ユルマズ
MF 99 マリオ・レミナ
FW 45 ビクター・オシメン
控え
GK 12 バトゥハン・セン
GK 19 ギュナイ・ギュベンチ
DF 17 E. Elmalı
DF 23 カーン・アイハン
MF 20 イルカイ・ギュンドアン
MF 33 G. Gürpüz
FW 9 マウロ・イカルディ
FW 10 レロイ・サネ
FW 11 Y. Akgün
FW 21 アフメド・クツク
FW 22 ヤセル・アスプリージャ
FW 77 ノア・ラング
監督
オカン ブルク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります