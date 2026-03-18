【モデルプレス＝2026/03/18】EBiDANの6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）が3月18日、東京・新宿住友ビル 三角広場にて1st EP「Osyan」リリースイベントを開催。MCを務めた超特急のリョウガとサプライズゲストが駆けつけた。【写真】超特急弟分のリリイベにサプライズ登場した大物◆Lienel、新曲初披露イベント冒頭、今回のEPのリード曲であり、氣志團の綾小路翔が手掛けた「羅武が如く〜恋の風林火山〜？」