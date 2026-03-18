Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年3月18日は、これ1本で、スマホからPCまでカ最大80Gbpsの超高速転送・16K映像出力・240W急速充電に対応した、UGREEN（ユーグリーン）の「USB4 ケーブル 80Gbps」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品