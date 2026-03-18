もう他いらない。80Gbpsで流して240Wで満たすUGREENの“全部やるケーブル”
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年3月18日は、これ1本で、スマホからPCまでカ最大80Gbpsの超高速転送・16K映像出力・240W急速充電に対応した、UGREEN（ユーグリーン）の「USB4 ケーブル 80Gbps」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
80Gbps超高速転送×16K映像出力。次世代スペックを凝縮したUGREENの「USB4 ケーブル 80Gbps」が20％オフ！
データ転送・映像出力・充電を1本でこなす時代へ。UGREEN（ユーグリーン）の「USB4 ケーブル 80Gbps」は、最大80Gbpsの超高速転送・16K映像出力・240W急速充電に対応したハイスペックモデル。ケーブル選びの最適解になりそうアイテムが20％オフとお買い得です。
本製品は、最大80Gbpsのデータ転送速度に対応したハイエンド仕様。従来のUSB4（40Gbps）と比較して約2倍のスピードを実現しており、大容量データのやり取りもスムーズです。
さらに、DP2.1対応により最大16K@60Hzの映像出力が可能。8K環境はもちろん、今後の高解像度ディスプレイにも余裕で対応できます。外部モニター接続やクリエイティブ用途でも、ボトルネックを感じさせません。
Thunderbolt 4/3との互換性もあり、ノートPCやタブレット、外部ストレージまで幅広く使える汎用性の高さも魅力です。
最大240W充電＆高耐久設計で長く使えるのも◎
電力面でも抜かりなし。USB PD3.1対応で最大240Wの急速充電に対応しており、ノートPCクラスの高出力デバイスでも余裕をもって充電できます。これ1本で、スマホからPCまでカバーできるのはかなり便利です。
さらに、高強度ナイロン編みのケーブルを採用した高耐久設計で、折り曲げや引っ張りにも強い仕様。日常使いはもちろん、持ち運びや長期使用でも安心感があります。 「速い・映せる・充電できる」をすべて備えた、まさにオールインワンな1本です。
「USB4 ケーブル 80Gbps」は、80Gbps転送・16K映像出力・240W充電というハイスペックを1本に凝縮。ケーブルを用途ごとに使い分ける必要がなくなり、デスク周りもスッキリします。長く使えるケーブルを選ぶなら有力候補です。
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なお、上記の表示価格は2026年3月18日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
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Source: Amazon.co.jp