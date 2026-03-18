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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月18日は、これ1本で、スマホからPCまでカ最大80Gbpsの超高速転送・16K映像出力・240W急速充電に対応した、UGREEN（ユーグリーン）の「USB4 ケーブル 80Gbps」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN USB4 Gen4 ケーブル 80Gbps双方向高速データ伝送 PD3.1 240W急速充電対応 Thunderbolt4/3 USB 3下位互換 16K@60Hz映像出力 高耐久性ナイロン編み USB-C to USB-Cケーブル iphone17/Galaxy S24/MacBook Pro/iPad/Android/ハブなどタイプC対応機器接続用 ブラック1m 2,399円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

80Gbps超高速転送×16K映像出力。次世代スペックを凝縮したUGREENの「USB4 ケーブル 80Gbps」が20％オフ！

データ転送・映像出力・充電を1本でこなす時代へ。UGREEN（ユーグリーン）の「USB4 ケーブル 80Gbps」は、最大80Gbpsの超高速転送・16K映像出力・240W急速充電に対応したハイスペックモデル。ケーブル選びの最適解になりそうアイテムが20％オフとお買い得です。

本製品は、最大80Gbpsのデータ転送速度に対応したハイエンド仕様。従来のUSB4（40Gbps）と比較して約2倍のスピードを実現しており、大容量データのやり取りもスムーズです。

さらに、DP2.1対応により最大16K@60Hzの映像出力が可能。8K環境はもちろん、今後の高解像度ディスプレイにも余裕で対応できます。外部モニター接続やクリエイティブ用途でも、ボトルネックを感じさせません。

Thunderbolt 4/3との互換性もあり、ノートPCやタブレット、外部ストレージまで幅広く使える汎用性の高さも魅力です。

最大240W充電＆高耐久設計で長く使えるのも◎

電力面でも抜かりなし。USB PD3.1対応で最大240Wの急速充電に対応しており、ノートPCクラスの高出力デバイスでも余裕をもって充電できます。これ1本で、スマホからPCまでカバーできるのはかなり便利です。

さらに、高強度ナイロン編みのケーブルを採用した高耐久設計で、折り曲げや引っ張りにも強い仕様。日常使いはもちろん、持ち運びや長期使用でも安心感があります。 「速い・映せる・充電できる」をすべて備えた、まさにオールインワンな1本です。

「USB4 ケーブル 80Gbps」は、80Gbps転送・16K映像出力・240W充電というハイスペックを1本に凝縮。ケーブルを用途ごとに使い分ける必要がなくなり、デスク周りもスッキリします。長く使えるケーブルを選ぶなら有力候補です。

UGREEN USB4 Gen4 ケーブル 80Gbps双方向高速データ伝送 PD3.1 240W急速充電対応 Thunderbolt4/3 USB 3下位互換 16K@60Hz映像出力 高耐久性ナイロン編み USB-C to USB-Cケーブル iphone17/Galaxy S24/MacBook Pro/iPad/Android/ハブなどタイプC対応機器接続用 ブラック1m 2,399円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年3月18日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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