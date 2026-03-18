『ゴールデンカムイ』劇場版2作目となる『網走監獄襲撃編』を観た我々原作マニアは、喜びのあまり脳から変な汁がほとばしった。その完成度の高さは、あれほど面白かった第1作目をも凌駕していた。本作の関係者たちの、重すぎる『金カム』愛が伝わる。その愛の重さは、鶴見中尉（玉木宏）に対する鯉登少尉（中川大志）や宇佐美上等兵（稲葉友）らのそれと同等である。つまり、狂気の愛だ。我々普通人は、振り落とされないよ