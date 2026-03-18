シャークニンジャは、風向きを自由にコントロールできるタワー型扇風機『Shark TURBOBLADE ハイパワータワーファン』を4月6日より発売することを発表した。あわせて、ミスト機能付きコードレスポータブル扇風機『Shark FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン』に新色4色を追加し、同日より発売する。 【画像あり】360度に風を送れる＆カラ&#