新1年生に安全に登下校してもらおうとこの春、下松市の小学校に入学を予定している園児たちに県民共済が防犯ブザーを贈りました。共済保険事業を行う県民共済では2020年から毎年、下松市などの小学校に入学する子どもたちに防犯ブザーを贈呈しています。下松市役所で開かれた贈呈式では、この春花岡小学校に入学を予定している四恩幼稚園の園児2人に防犯ブザーが手渡しされました。下松市内の小学校7校に入学す