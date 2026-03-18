宅配ピザに“あのスナック”を大胆トッピング。東海三県で展開する『アオキーズ・ピザ』で、「ベビースターラーメン」を使ったコラボピザが登場します。パリッポリッとした食感が楽しい期間限定メニューです。ベビースターの“ザク旨”食感をピザで楽しむおやつカンパニーは、宅配ピザチェーン『アオキーズ・ピザ』とのコラボレーションとして、「ベビースターラーメン」をトッピングした限定ピザを販売します。販売期間は2026年3