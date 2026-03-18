[3.17 欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦](エミレーツ スタジアム)※29:00開始<出場メンバー>[アーセナル]先発GK 1 ダビド・ラヤDF 2 ウィリアン・サリバDF 4 ベン・ホワイトDF 5 ピエロ・インカピエDF 6 ガブリエル・マガリャンイスMF 7 ブカヨ・サカMF 10 エベレチ・エゼMF 19 レアンドロ・トロサールMF 36 マルティン・スビメンディMF 41 デクラン・ライスFW 14 ビクトル・ギェケレシュ控えGK 13 ケパ・アリサバラガGK 79