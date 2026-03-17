イヒネが根尾から豪快弾ソフトバンクのイヒネ・イツア内野手は17日、中日とのオープン戦（みずほPayPayドーム）に途中出場し、オープン戦1号を放った。打球速度171.6キロの豪快な一発。SNSでは「飛距離ヤバ〜」「逸材が出てきたやん」と言ったコメントが寄せられた。この日、7回に柳町達外野手の代走で出場すると、8回2死二塁で迎えた第1打席だった。根尾昂投手のフォークを捉えると、打球はぐんぐん伸びて右中間のテラスを超