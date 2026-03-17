【モデルプレス＝2026/03/17】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃4が3月17日に放送された。次回予告にスタジオやネット上では驚きの声が寄せられている。【写真】「SNS荒れます」スタジオ唖然の次回予告◆「ワースカ」次回、8人脱落＃3に続き＃4では、三次審査・グループパフォーマンスの模様を放送。4人1