九里から「りくろーおじさん」の差し入れ、大学後輩の齊藤汰直も笑顔広島の松本高明広報が17日、自身のインスタグラムを更新し、同日に行われたオリックスとのオープン戦（京セラドーム）の試合前に、九里亜蓮投手から陣中見舞いの差し入れがあったことを報告した。以前話題になった“元同僚”からのプレゼントに続き、今回は頼れる先輩からの粋な計らいでベンチに笑顔が広がった。松本広報は「今日も京セラへやってくるといつ