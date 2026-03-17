3月16日に放送された情報番組『5時に夢中!』（TOKYO MX）の冒頭、メインMCを務める垣花正が謝罪をおこなった。「垣花さんは、3月11日に放送された番組内のワンコーナー『わくわく!無職イズ』の中で『配慮に欠ける表現』があったと謝罪しました。問題とされたのは、番組内で取り上げられた投稿のペンネームが、人気韓国人DJ・音楽プロデューサーのNight Tempo（ナイトテンポ）さんの名前をもじった、ひわいな内容のものを紹介した