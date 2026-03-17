シント＝トロイデン後藤啓介、市場価値を約14億6000万円まで高めているベルギー1部シント＝トロイデンVVのFW後藤啓介が、市場価値を800万ユーロ（約14億6000万円）まで高めているという。移籍情報サイト「transfermarkt」では、最新の市場価値を公開。ベルギー1部リーグで今季27試合10ゴールの後藤は、2025年12月時点の市場価値350万ユーロから倍以上となる800万ユーロまで価値が上昇している。また、シント＝トロイデンでは