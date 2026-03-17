BE:FIRST（ビーファースト）の公式SNSが更新され、3月16日に出演したTBS系『CDTVライブ！ライブ！』のオフショットが公開された。クールなソロショットが、ファンの注目を集めている。 【写真】①②BE:FIRST、クールな魅力放つ『CDTVライブ！ライブ！』オフショット ③④番組のSNSにも次々公開⑤新曲「BE:FIRST ALL DAY」ダンス動画も ■BE:FIRST、全員クールに決めた