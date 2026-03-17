BE:FIRST（ビーファースト）の公式SNSが更新され、3月16日に出演したTBS系『CDTVライブ！ライブ！』のオフショットが公開された。クールなソロショットが、ファンの注目を集めている。

【写真】①②BE:FIRST、クールな魅力放つ『CDTVライブ！ライブ！』オフショット ③④番組のSNSにも次々公開 ⑤新曲「BE:FIRST ALL DAY」ダンス動画も

■BE:FIRST、全員クールに決めたソロオフショット公開

番組では、3月16日に配信リリースされた新曲「BE:FIRST ALL DAY」をフルサイズでテレビ初披露。その圧巻のパフォーマンスが話題となった。

放送後、グループのInstagramには、メンバーそれぞれのソロオフショットが投稿された。白Tシャツに炎モチーフのレザーベストを合わせたMV衣装で登場。デニムスタイルにレザーグローブをアクセントとした、統一感のあるコーディネートが際立つ。

JUNON（ジュノン）は、額に巻いたバンダナが映える階段での全身ショットを披露。小顔と圧倒的な脚の長さが際立つスタイルで視線を奪う。SOTA（ソウタ）は、サングラスにシャカサインを添え、ストリート感あふれる余裕のある表情を披露。

SHUNTO（シュント）は頭に巻いたバンダナとともに、腕を上げたポーズでたくましい二の腕が強調され、ワイルドな魅力を放つ。続くMANATO（マナト）は足を開きレザーグローブの手を前で組みクールに決めている。

カメラを見据えた鋭い眼差しでシンプルながら強い印象を残したのはLEO（レオ）。最後にRYUHEI（リュウヘイ）が、オールバックの後ろ姿で大人びた色気を漂わせた。

また、グループのXでは集合ショットも公開されている。

SNSでは「みんなバチバチにイケてる」「強者感ヤバすぎ」「JUNONくん頭身バグってる！」「三つ編みも良かった！」「曲もカッコよくてパフォーマンスも最高でした」「最近かっこいいソロショットばかりで心臓もたない」と興奮のコメントが寄せられている。

■BE:FIRSTメンバーの『CDTVライブ！ライブ！』オフショット続々

なお、『CDTVライブ！ライブ！』の公式SNSでも、本番直前の集合ショットやInstagram限定のサインムービーが公開されている。

■動画：「BE:FIRST ALL DAY」ダンス動画も