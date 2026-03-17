マイナビが運営する「マイナビ転職」は3月16日、「正社員女性の幸福度と働きやすさの実態調査」の結果を発表した。調査は2025年12月11日〜15日、20代〜50代の正社員女性800名を対象にインターネットで行われた。○正社員女性の人生の幸福度は平均61.1点正社員女性に人生の幸福度を100満点で評価してもらったところ、80−100点は34.3%、50−79点は44.1%、49点以下は21.6%となり、平均点は61.1点であった。幸福度の自己点数について