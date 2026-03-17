「大和証券Mリーグ2025-26」3月16日の第1試合で、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）が、幾重にも重なる重圧の中で、かつてないほどの苦悩に悶える一幕があった。【映像】これか…いや、違う…迷いまくる白鳥翔の指先場面は南1局。2万6900点持ちの2着目につけていた白鳥だが、すぐ背後にはレギュラーシーズン突破を争うライバル、TEAM雷電・本田朋広（連盟）が2万6300点持ちの僅差で迫っていた。トップ目のU-NEXT Pirates・鈴木優（最