ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）から、2026年3月24日（火）より「今日好きチップス」の販売を開始することがわかった。【映像】『今日好き』チップスになったメンバーたち「今日好きチップス」とは、『今日好き』に関連するカードが1枚封入されたチップスで、パッケージには、『今日好き』のオリジナルキャラクターである、「ちゅきのわぐまのちゅきべあ」