屈辱の史上初8強敗退野球日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、連覇を逃した。6回に痛恨の逆転3ランを浴びた伊藤大海投手（日本ハム）を気遣った人物がいた。ベネズエラとの準々決勝。5-4の6回に侍ジャパンの4番手として伊藤がマウンドに上がった。だが、無死一、三塁からアブレイユに痛恨の逆転3ランを被弾。後続は抑えて3ア