【モデルプレス＝2026/03/16】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが3月16日、自身のInstagramを更新。娘2人の後ろ姿を公開し、注目を集めている。【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「可愛い姉妹」マイアミの景色眺める娘2人の姿◆渡辺リサ、マイアミ滞在中の娘2人の姿公開渡辺は「Miamiは雨が多かったです」とコメントを添え、写真を投稿。海が見える大きな窓の前に立ったワンピース姿の娘2人が外を覗く後