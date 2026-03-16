侍ジャパン小園海斗選手の妻・渡辺リサ、マイアミ滞在中の娘たちの姿公開「プリンセスが2人」「成長を感じる」の声
【モデルプレス＝2026/03/16】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが3月16日、自身のInstagramを更新。娘2人の後ろ姿を公開し、注目を集めている。
【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「可愛い姉妹」マイアミの景色眺める娘2人の姿
渡辺は「Miamiは雨が多かったです」とコメントを添え、写真を投稿。海が見える大きな窓の前に立ったワンピース姿の娘2人が外を覗く後ろ姿を公開している。なお、マイアミでは野球の国際大会「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」が開催されており、夫でプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手を応援するために訪れていたとみられる。
この投稿には「成長を感じる」「可愛い姉妹」「プリンセスが2人」「絵になる」「おしゃれ」「家族愛を感じる」「ご家族もお疲れ様でした」などの反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫が小園選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「可愛い姉妹」マイアミの景色眺める娘2人の姿
◆渡辺リサ、マイアミ滞在中の娘2人の姿公開
渡辺は「Miamiは雨が多かったです」とコメントを添え、写真を投稿。海が見える大きな窓の前に立ったワンピース姿の娘2人が外を覗く後ろ姿を公開している。なお、マイアミでは野球の国際大会「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」が開催されており、夫でプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手を応援するために訪れていたとみられる。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿には「成長を感じる」「可愛い姉妹」「プリンセスが2人」「絵になる」「おしゃれ」「家族愛を感じる」「ご家族もお疲れ様でした」などの反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫が小園選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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