元ＴＢＳアナウンサーの青木裕子が１５日深夜にＳＮＳを更新。長男（１２）の小学校の卒業式で「ボロ泣き」したことを明かした。ストーリーズを使い、「卒業式そんなに？？というくらいのボロ泣きで…あー、寂し」と投稿。「いろいろ悩んで結局一目惚れジャケット」とスウェーデン発のクラシックでラグジュアリーな上質ブランド「ＴＯＴＥＭＥ」の濃紺のジャケットを着用して出席したことを明かした。「アクセサリー