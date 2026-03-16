16日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数237、値下がり銘柄数325と、値下がりが優勢だった。 個別ではインフォメティス、イメージ情報開発、ＶＡＬＵＥＮＥＸ、ノースサンド、ＱＤレーザがストップ高。フェニックスバイオは一時ストップ高と値を飛ばした。パワーエックス、日本ナレッジ、エクストリーム、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、インターネットインフィ