昨年12月23日にS状結腸がんのため死去したジャンボこと尾崎将司（本名：尾崎正司）さんのお別れ会が16日、都内のホテルで開かれた。式典には発起人代表の青木功ら約1000人が参列。幼少期から共に過ごし、尾崎さんの伝説的な活躍をキャディとして支えた佐野木計至氏は弔辞も読み上げ、お別れ会終了後には取材に応じた。【写真】在りし日のジャンボ尾崎さんと佐野木キャディ徳島県宍喰町（現・海陽町）出身の2人。お互いの実家が100