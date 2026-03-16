尾崎将司さんの全盛期を支えた元キャディの佐野木計至氏 「向こうで練習しとって、また担ぐから」最後に交わした“握手”

尾崎将司さんの全盛期を支えた元キャディの佐野木計至氏 「向こうで練習しとって、また担ぐから」最後に交わした“握手”