Amazonが、アメリカ向けのAmazonプライム・ビデオの広告なしプランを「Amazon Prime Video Ultra」に名称変更し、月額料金を2.99ドル(約480円)から月額4.99ドル(約800円)に値上げすると発表しました。また、4K/UHDストリーミングによる視聴をAmazon Prime Video Ultraのみに制限することも明らかにしました。Prime Video’s Ad Free subscription becomes Prime Video Ultra for $4.99 a monthhttps://www.aboutamazon.com/news/en