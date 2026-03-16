ドミニカ共和国のフリオ・ロドリゲスが“神守備”■ドミニカ共和国 ー 米国（日本時間16日・マイアミ）ドミニカ共和国代表は15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で米国代表と対戦した。1点ビハインドの5回、中堅のフリオ・ロドリゲス外野手（マリナーズ）が、米国代表のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）の本塁打と思われた大飛球をスーパーキャッチし、球場を熱狂させた。常夏