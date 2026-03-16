WBC準決勝・米国―ドミニカ共和国ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝で米国とドミニカ共和国が対戦。優勝候補同士の一戦はホームランが飛び交う空中戦となり、日本ファンも興奮の声をあげていた。試合が動いたのは2回。ドミニカは6番カミネロが左中間へ先制ソロを放った。昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いている米国のエース格スキーンズから貴重な先制アーチ。リードを奪い、場内