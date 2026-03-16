つけ麺専門店「三田製麺所」は、2026年3月23日（月）から、春の人気メニュー「梅つけ麺」を期間限定で販売する。【写真】この記事の写真をすべて見る例年好評の同商品だが、今回は、梅の存在感をさらに高めた。つけだれの梅ダレに加え、麺の上に刻みカリカリ梅をトッピングしたことで、どこから食べても梅の爽やかな酸味が感じられる設計になっている。さらに、鰹節を添えたことで、味わいに立体感もプラス。単なるさっぱり系では