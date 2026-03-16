3月15日、水沢競馬場で行われた11R・駒形賞（M3・4歳上・ダ1600m）は、岩本怜騎乗の6番人気、ボウトロイ（牡8・岩手・菅原勲）が快勝した。4馬身差の2着に2番人気のトーセンマッシモ（せん8・岩手・佐藤浩一）、3着に1番人気のショウナンナスカ（牡4・岩手・千葉幸喜）が入った。勝ちタイムは1:43.8（良）。1着ボウトロイ岩本怜騎手「ボウトロイは冬の間も牧場で乗り込んでいて、ある程度の基礎はできているかなと思っていたの