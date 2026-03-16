3月15日、水沢競馬場で行われた11R・駒形賞（M3・4歳上・ダ1600m）は、岩本怜騎乗の6番人気、ボウトロイ（牡8・岩手・菅原勲）が快勝した。4馬身差の2着に2番人気のトーセンマッシモ（せん8・岩手・佐藤浩一）、3着に1番人気のショウナンナスカ（牡4・岩手・千葉幸喜）が入った。勝ちタイムは1:43.8（良）。

1着 ボウトロイ

岩本怜騎手

「ボウトロイは冬の間も牧場で乗り込んでいて、ある程度の基礎はできているかなと思っていたので今回は強気に乗ろうと。返し馬でも凄く状態が良かったのでこれなら良い勝負ができるなと感じました。レースでも自分のペースさえ守れば終いは伸びてくれると思っていた。最後まで手応えは十分でした。この馬の初めての重賞タイトルを獲れたのですごく嬉しいです」

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駒形賞・ボウトロイと岩本怜騎手 (C)岩手県競馬組合

菅原勲師「マイルを中心に使いたい」

菅原勲調教師

「牧場で乗り込んできていたので状態は良いと思っていましたけども、想像以上に楽勝してくれました。ある程度先行して、じっと我慢できるところは我慢する競馬を･･･と考えていましたが思ったより早めに先頭に立っていった。それくらい状態が良かったという事だと思います。去年の終わりが、ちょっと急に走らなくなったんで、どうなのかなと思ったのですが、この冬休みがちょうど良かったのか状態が良くなっていた。今年も頑張ってくれるのでは。次戦は具体的にはまだ決めていませんが、なるべくマイルを中心に使っていきたいと考えています」

ボウトロイ 91戦19勝

（牡8・岩手・菅原勲）

父：ストロングリターン

母：ゴールドポイント

母父：サンデーサイレンス

馬主：会田裕一

生産者：ヴェルサイユファーム

【全着順】

1着 ボウトロイ

2着 トーセンマッシモ

3着 ショウナンナスカ

4着 レライタム

5着 ダブルラッキー

6着 ヒロイックテイル

7着 ゴールデンシロップ

8着 クロールキック