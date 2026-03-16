音楽シーンの頂点「ミセス」ことMrs. GREEN APPLEの冠番組「テレビ×ミセス」が、4月からTBSでレギュラー化されることが発表され、話題を呼んでいる。日本レコード大賞三連覇、「NHK紅白歌合戦」の大トリ、カラオケランキング席巻――日本の音楽シーンの頂点に君臨する超人気バンドが、なぜいまバラエティの舞台に本格参入することになったのか。最近では「オールドメディア」と揶揄されることもあるテレビと、時代の最先端を行くM