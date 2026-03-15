【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 7−0 フィリピン女子代表（日本時間3月15日／スタジアム・オーストラリア）【映像】15人混戦で「執念のダイビングヘッド」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のW杯出場権獲得を大きく手繰り寄せる値千金の一撃だった。エースのFW田中美南が執念のダイビングヘッドで先制点を決め、ようやく生まれた待望の今大会初ゴールにファンも大興奮だった。日本時間3月15日、なでしこジャ