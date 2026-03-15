勝敗を分けた“ブルペンの差”■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米国フロリダ州マイアミのローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5−8で敗れ、大会2連覇の夢は幻に終わった。3回に森下翔太外野手（阪神）の3ランで3点リードしたが、それ以降は得点を奪えず、逆に伊藤大海投手（日本ハム）らリリーフ