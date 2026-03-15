ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、きれいなシルエットで体型カバーもできる、ディズニーデザイン「ミニ裏毛チュニック」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ミニ裏毛チュニック」 © Disney 価格：3,990円（税込）サイズ：S、M、L、LL、3L生地