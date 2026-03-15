結婚式で両親への手紙を読み上げる花嫁。その厳かな時間のなか、背後のソファではコーギーが思いがけない行動を始めたそうです。感動の場面に静かな笑いが広がる予想外の光景が、大きな反響を呼ぶことに。投稿は記事執筆時点で129万再生を突破し、「主役感ｗ」「可愛すぎる♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：結婚式で『両親への手紙』を読む花嫁→感動するかと思いきや、式場は笑いに