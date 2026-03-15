子育て世帯にとって、将来かかる子どもの教育費は大きな悩みの種なのではないでしょうか。 子ども1人につき約2000万円かかるなどと聞くと、「そんな大金用意できない！」と尻込みしてしまうかもしれません。特に大学進学の費用については、悩んでいる人も少なくないのではないでしょうか。 本記事では、奨学金を借りて大学に行く人はどれくらいいるのか、親は子どもの教育費をどこまで貯めるべきなのかについて考えます