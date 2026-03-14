タレントの三上悠亜さん（32）が2026年3月3日、自身のインスタグラムを更新。オフショルのミニワンピとロングブーツを合わせたコーデを披露した。「春っぽワンピ着てお出かけ」三上さんは、「今日寒かった」といい、オフショルミニワンピ×ロングブーツ姿やレアなメガネショットを投稿した。「でも春っぽワンピ着てお出かけ」「今日はラジオ収録でした」と報告していた。「ミニドレスはオフショルとオンショルの2way」といい、「ス