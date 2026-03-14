タレントの三上悠亜さん（32）が2026年3月3日、自身のインスタグラムを更新。オフショルのミニワンピとロングブーツを合わせたコーデを披露した。

「春っぽワンピ着てお出かけ」

三上さんは、「今日寒かった」といい、オフショルミニワンピ×ロングブーツ姿やレアなメガネショットを投稿した。「でも春っぽワンピ着てお出かけ」「今日はラジオ収録でした」と報告していた。

「ミニドレスはオフショルとオンショルの2way」といい、「スカート部分がプリーツになってるのが可愛いの」と語っていた。また、ハッシュタグ「#ゆあしふく」を添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、オフショルデザインの白いミニワンピを着用。足元には茶色のロングブーツを合わせ、茶色いバッグを持ってポーズをきめていた。5枚目では、デニムジャケットを着用。メガネをかけ、舌を出してカメラ目線で写っていた。

この投稿には、「メガネかわいい」「可愛いの一言」「可愛すぎる」「めちゃくちゃ美しい」「美しいお姫様」といったコメントが寄せられていた。