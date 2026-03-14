辻希美＆杉浦太陽夫婦が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）にシークレット出演。2人の長女でインフルエンサーの希空と共にランウェイを歩くと会場は大歓声に包まれた。【映像】辻希美&杉浦太陽、希空とランウェイする様子2009年に開催された「TGC」以降、17年ぶりの登場となった辻と杉浦。まず希空が舞台に上