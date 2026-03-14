三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎さんが、グルテンフリーヌードル「スーパー麺」の新アンバサダーに就任。山下さん本人が考案した“キャンプ飯”レシピを披露しました。「スーパー麺」は、玄米をまるごと使った次世代のグルテンフリーヌードル。常温で1年間保存できる手軽さと、高い栄養価を両立しています。原材料は国産玄米とでん粉のみ。添加物や保存料は一切使用せず、玄米由来のミネラルをしっかり含むヘルシー設計です。