丸亀製麺が「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」を3月3日から期間限定で開催しています。「丸亀製麺 新宿御苑前店」が特別仕様のPOPUP店舗「期間限定丸亀製麺（まるかめせいめん）新宿御苑前店」として営業することになったり、コラボ商品「ドラゴンボールうどーなつ （チョコ味）」「仙豆風天ぷら」「元気玉おむすび 半熟玉子入り」が販売されたりする内容となっています。同社の担当者に詳しい話を聞きま