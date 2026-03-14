丸亀製麺が「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」を3月3日から期間限定で開催しています。

「丸亀製麺 新宿御苑前店」が特別仕様のPOPUP店舗「期間限定丸亀製麺（まるかめせいめん）新宿御苑前店」として営業することになったり、コラボ商品「ドラゴンボールうどーなつ （チョコ味）」「仙豆風天ぷら」「元気玉おむすび 半熟玉子入り」が販売されたりする内容となっています。

同社の担当者に詳しい話を聞きました。

●コラボが実現した経緯

丸亀製麺は、2000年11月に兵庫県加古川市に誕生し、昨年11月で創業25周年を迎え、創業以来、手づくり・できたてにこだわり続け、幅広い世代の多くのお客さまにご来店いただけるブランドとして成長してまいりました。

また、『ドラゴンボールZ』も1989年の放送開始から多くの方に親しまれ、世界中で愛されているアニメーション作品であり、大人から子どもまで幅広い世代の方々に元気を届けられています。

丸亀製麺は、「もっと多くの方に元気とワクワクを届けたい」という熱い想いを、世界中の幅広い世代から愛され、元気を与え続けている『ドラゴンボールZ』に重ね、全ての世代の幅広い方々に、”元気”と”ワクワク”をお届けするべく、今回のコラボレーションキャンペーンの実施に至りました。

●一番売れそうなコラボ商品

「ドラゴンボールうどーなつ（チョコ味）」です。生地ににんじんペーストを混ぜて揚げたうどーなつにチョコをコーティングして「ドラゴンボール」カラーのうどーなつです。通常の5個入りから2個増えた7個入りでの提供となり、一緒にお渡しする星型の砂糖菓子をつけることで、7つのドラゴンボールを再現いただけます。

自分で星型の砂糖菓子をうどーなつに付けて、ドラゴンボールを完成させる体験も楽しめますし、「ドラゴンボールうどーなつ （チョコ味）」をご購入いただくとお渡しする神龍と撮影しても、味ももちろんおいしいです。

●コラボ商品の開発秘話

「ドラゴンボールうどーなつ（チョコ味）」は、ドラゴンボールの色味を再現するにあたり、何度も試行錯誤を重ねました。生地には、にんじん濃縮ジュースを練りこんでいます。

ファンの方にも喜んでもらえるようにドラゴンボールの世界観を丸亀製麺の手づくり・できたての商品で表現することに注力しました。おいしさはもちろんのこと、遊び心のある商品を多くの方に楽しんでいただきたいです。

●「期間限定丸亀製麺（まるかめせいめん）新宿御苑前店」への予測来店客数

たくさんのファンの方にお越しいただきたいと思っています。初日には、悟空のコスプレをした外国人のお客さまがお越しくださり、盛り上がりました。キービジュアルにも使用させていただいている悟空と悟飯のように、お父さんとお子さんにも一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

コラボ概要：

其之一：キャンペーン期間中「丸亀製麺」が「丸亀製麺（まるかめせいめん）」となり限定ロゴが登場

其之二：『ドラゴンボールZ』の世界観が詰まったこだわりのコラボ商品が登場

其之三：全30種＋シークレット2種の「ドラゴンボールZうどん札」が登場

其之四：うどん一杯と対象コラボ商品の購入でオリジナルノベルティグッズをもれなくプレゼント

其之五：レシート応募キャンペーン開催

其之六：SNSキャンペーン「ドラゴンボールうどーなつ フォトコンテスト」を開催

其之七：3月3日より「期間限定丸亀製麺（まるかめせいめん）新宿御苑前店」がオープン

丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン 公式サイト

https://jp.marugame.com/campaign/dragonballz/[リンク]

※画像提供：株式会社丸亀製麺

(執筆者: 6PAC)