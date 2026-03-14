女性にテキーラ３２杯を飲ませた後にホテルに連れ込み、死亡させたとして準強制性交致死罪などに問われた会社役員板谷博希被告（４４）の裁判員裁判で、名古屋地裁は１３日、懲役１４年（求刑・懲役１６年）の判決を言い渡した。蛯原意裁判長は「わいせつ目的は一切なかった」とする被告側の無罪主張を退け、「被害者を性欲のはけ口としてのみ扱い、人格を無視したことは厳しく非難される」と述べた。（西谷有理沙）女性とは初対